Чесноков: в нынешней форме Медведев выигрывает очки когда хочет, а Андрей — когда может

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился эмоциями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США, в котором россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва — 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5)
«Шансы у Рублёва были, он вёл 5:1 на тай-брейке в первом сете, потом 6:3. Удар Медведева при 6:6 на тай-брейке — хай класс, просто потрясающе. Найти это щелочку и отправить по линии — очень сложно. Но борьба была до самого конца.
В третьем сете Медведев где-то рисковал. Но Даня понимал всё и на чужих геймах настраивался на свою подачу, в итоге довели до тай-брейка.
Медведев сейчас находится в таком состоянии, когда он выигрывает очки тогда, когда хочет. А Рублёв в те моменты, когда может. Качество матча было потрясающим, темп бешеный. Смотрел с большим наслаждением. Если будет полуфинал Медведев — Тим, то это для меня финал», — заявил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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