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Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open, где сыграет с Сереной Уильямс

Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open, где сыграет с Сереной Уильямс
Теннис / US Open 2020 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала полуфиналисткой Открытого чемпионата США. В четвертьфинале турнира Азаренко одержала разгромную победу над представительницей Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира Азаренко поспорит с представительницей США Сереной Уильямс, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла Цветану Пиронкову.

Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).

US Open (ж). 1/4 финала
10 сентября 2020, четверг. 02:15 МСК
Виктория Азаренко
27
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Элисе Мертенс
18
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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