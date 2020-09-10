Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Сереной Уильямс на US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над бельгийкой Элисе Мертенс в четвертьфинале Открытого чемпионата США, а также поделилась ожиданиями от встречи с Сереной Уильямс.
«Я чувствовала, что сегодня сделала корт действительно большим, и это сработало очень хорошо. Я очень довольна своим движением сегодня и чувствовала, что на неё оказывалось большое давление, чтобы она стала победительницей. Предстоящий матч с Уильямс? Я так рада этому. Это потрясающая возможность сыграть против чемпиона, которого я очень уважаю, который является моим другом. Я так рада этой возможности, и надеюсь, люди будут в восторге от этого матча», — приводятся слова Азаренко на официальном сайте US Open.
Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).
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