Даниил Медведев: у меня было больше виннеров, чем у Рублёва. Это невероятно

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от выхода в полуфинал US Open. В четвертьфинале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

«Когда мы играли друг с другом в детстве, то просто могли сходить с ума из-за поражения. В данном случае это не так. Мой соперник с первого же очка стал бороться. Это было нелегко, мы уже не дети.

Сегодня я всем доволен. Это была игра высокого качества. Поначалу я старался смотреть, что он будет делать на корте, поэтому играл в более оборонительной манере. По ходу встречи я понял, что нужно изменить тактику, потому что Рублёв оборонялся лучше меня. Он контролировал темп розыгрышей, когда мы играли медленно.

Мне нужно было действовать активнее. Я видел, что выполнял немало ударов навылет. Это здорово, когда играешь с Рублёвым. У меня было больше виннеров, чем у него. Это невероятно. Но это говорит о том, что я сумел адаптировать свою игру в правильную сторону.

В физическом плане со мной всё нормально. В концовке третьей партии я ощущал усталость, потому что игра требовала много сил. Моё плечо стало немного болеть. Я не хотел, чтобы игра свелась к одной подаче, поэтому вызвал врача на корт. У меня были небольшие судороги, он мне помог. В итоге я был готов на 100%.

Если честно, я удивлён ребятам на этом турнире. Здесь было так много пятисетовых матчей. Я не знаю, как они себя чувствовали после них. Но игры на этом турнире были замечательные. Это были поединки высокого качества, все боролись до конца. К счастью, мне удалось во всех матчах победить в трёх сетах. Это помогает. Я этому рад. Именно поэтому физически я чувствую себя хорошо", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.