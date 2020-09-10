Бенуа Пэр покинул «пузырь» в Нью-Йорке и вылетел в Рим

Французский теннисист Бенуа Пэр наконец смог покинуть «пузырь» в Нью-Йорке и отправился в Европу, сообщает L'Equipe. Он намерен принять участие в «Мастерсе» в Риме (Италия), который пройдёт на следующей неделе.
29 августа Пэр сдал положительный тест на коронавирус и был исключён из состава участников Открытого чемпионата США. Бенуа был помещён на карантин. Более поздний тест француза на COVID-19 дал отрицательный результат.
В начале сентября сообщалось, что теннисисты, которые контактировали с Пэром, не смогут покинуть пределы «пузыря» US Open до завершения американского мэйджора. В список этих лиц вошли французы Кристина Младенович, Эдуард Роже-Васслен, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Грегуар Баррер и бельгийки Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр.
- 10 сентября 2020
-
09:20
-
09:09
-
08:56
-
08:38
-
08:25
-
08:18
-
08:08
-
07:58
-
06:16
-
04:22
-
03:37
-
02:38
-
01:08
-
00:56
-
00:56
-
00:27
-
00:01
- 9 сентября 2020
-
23:44
-
22:54
-
22:08
-
21:35
-
21:25
-
20:29
-
19:42
-
19:12
-
18:45
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
16:47
-
16:30
-
15:17
-
14:39
-
13:40
-
12:35