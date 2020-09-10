Бенуа Пэр покинул «пузырь» в Нью-Йорке и вылетел в Рим

Французский теннисист Бенуа Пэр наконец смог покинуть «пузырь» в Нью-Йорке и отправился в Европу, сообщает L'Equipe. Он намерен принять участие в «Мастерсе» в Риме (Италия), который пройдёт на следующей неделе.

29 августа Пэр сдал положительный тест на коронавирус и был исключён из состава участников Открытого чемпионата США. Бенуа был помещён на карантин. Более поздний тест француза на COVID-19 дал отрицательный результат.

В начале сентября сообщалось, что теннисисты, которые контактировали с Пэром, не смогут покинуть пределы «пузыря» US Open до завершения американского мэйджора. В список этих лиц вошли французы Кристина Младенович, Эдуард Роже-Васслен, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Грегуар Баррер и бельгийки Кирстен Флипкенс и Исалин Бонавентюр.