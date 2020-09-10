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Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Домиником Тимом в полуфинале US Open

Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Домиником Тимом в полуфинале US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от встречи с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Тим — очень агрессивный игрок, он старается постоянно играть с форхенда, атакует и не задаёт вопросов. Играть с Домиником нелегко, особенно на грунте. Я почувствовал это в прошлом году в финале в Барселоне. На харде противостоять ему немного легче. Я говорю „легче“, но он играл в финале Australian Open. Просто для меня играть с ним на харде легче, чем на грунте.

Он старается атаковать с форхенда. Думаю, тут ничего не поделаешь. Остаётся лишь понять, что можно с этим сделать. А это возможно лишь в ходе встречи.

Что касается моего состояния, то я отлично себя чувствую. Чем больше матчей я провожу, тем лучше вхожу в игру и чувствую её. Думаю, я готов на сто процентов", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

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В предыдущих четвертьфиналах с Андреем Рублёвым тоже побеждал Медведев, а потом выигрывал титул. Продолжит ли Даниил эту традицию?
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