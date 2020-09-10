Медведев — о дисквалификации Джоковича: на мне это не сказалось. Он не в моей половине

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, сказалась ли на его настрое на US Open дисквалификация главного фаворита серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира была наказана в четвёртом круге за попадание мячом в линейного судью.

«Если честно, то нет. Я уже говорил, проблема в том, что Джокович даже не в моей половине сетки. Я мог встретиться с ним только в финале. Если я выйду в финал, то, конечно, моим соперником будет не Джокович. Может быть, я скажу себе: „У тебя отличная возможность. Это лучше, чем встреча с Новаком“. Но у меня впереди ещё полуфинал. Джокович же всё равно играл в другой половине. Таким был мой подход.

Не думаю, что на юниорском уровне и в начале профессиональной карьеры я мог так хорошо концентрироваться на игре. Со временем я осознал, что это работает.

Когда я был юниором, то мог сказать: «О, я могу встретиться с ним с полуфинале». Здесь же я посмотрел сетку только на два первых раунда. Затем мне кто-то сказал, кто будет моим соперником в третьем круге. Это не суеверие. Мне всё равно. Да, везде в «Инстаграме» можно было увидеть, что Медведев в одной части сетки с Тимом, а не с Джоковичем. Мне было всё равно. Я иду вперёд от матча к матчу, потому что мне нужно готовиться к следующему сопернику. Нужно выиграть один матч, чтобы готовиться к другому. Я не буду думать о том, что если в четвёртом круге возможна встреча с левшой, то я сегодня потренируюсь с левшой", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.