Кёльн примет два турнира ATP в октябре

Кёльн (Германия) примет два турнира ATP в октябре, сообщает Espreso. Первые соревнования стартуют 12 октября. вторые — 19-го. На обоих турнирах ожидается присутствие зрителей.

Таким образом, обновлённый календарь ATP выглядит так:

14 сентября (день старта турнира) — Рим.

21 сентября — Гамбург.

28 сентября — «Ролан Гаррос».

12 октября — Санкт-Петербург, Кёльн.

19 октября — Кубок Кремля, Антверпен, Кёльн.

26 октября — Вена.

2 ноября — Париж.

9 ноября — София.

15 ноября — Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

ATP ранее подтвердила, что Next Gen ATP Finals в Милане в этом сезоне не состоится. Соревнования в мужском туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились «Мастерсом» в Нью-Йорке, который принял турнир вместо Цинциннати.