Кёльн примет два турнира ATP в октябре

Кёльн (Германия) примет два турнира ATP в октябре, сообщает Espreso. Первые соревнования стартуют 12 октября. вторые — 19-го. На обоих турнирах ожидается присутствие зрителей.
Таким образом, обновлённый календарь ATP выглядит так:
14 сентября (день старта турнира) — Рим.
21 сентября — Гамбург.
28 сентября — «Ролан Гаррос».
12 октября — Санкт-Петербург, Кёльн.
19 октября — Кубок Кремля, Антверпен, Кёльн.
26 октября — Вена.
2 ноября — Париж.
9 ноября — София.
15 ноября — Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.
ATP ранее подтвердила, что Next Gen ATP Finals в Милане в этом сезоне не состоится. Соревнования в мужском туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились «Мастерсом» в Нью-Йорке, который принял турнир вместо Цинциннати.
- 10 сентября 2020
-
09:20
-
09:09
-
08:56
-
08:38
-
08:25
-
08:18
-
08:08
-
07:58
-
06:16
-
04:22
-
03:37
-
02:38
-
01:08
-
00:56
-
00:56
-
00:27
-
00:01
- 9 сентября 2020
-
23:44
-
22:54
-
22:08
-
21:35
-
21:25
-
20:29
-
19:42
-
19:12
-
18:45
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
16:47
-
16:30
-
15:17
-
14:39
-
13:40
-
12:35