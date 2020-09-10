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Кёльн примет два турнира ATP в октябре

Кёльн примет два турнира ATP в октябре
Теннис / ATP 0

Кёльн (Германия) примет два турнира ATP в октябре, сообщает Espreso. Первые соревнования стартуют 12 октября. вторые — 19-го. На обоих турнирах ожидается присутствие зрителей.

Таким образом, обновлённый календарь ATP выглядит так:
14 сентября (день старта турнира) — Рим.
21 сентября — Гамбург.
28 сентября — «Ролан Гаррос».
12 октября — Санкт-Петербург, Кёльн.
19 октября — Кубок Кремля, Антверпен, Кёльн.
26 октября — Вена.
2 ноября — Париж.
9 ноября — София.
15 ноября — Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

ATP ранее подтвердила, что Next Gen ATP Finals в Милане в этом сезоне не состоится. Соревнования в мужском туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились «Мастерсом» в Нью-Йорке, который принял турнир вместо Цинциннати.

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