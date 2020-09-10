Андрей Рублёв: судья думал, что я матерюсь по-русски, а я просто кричал

Российский теннисист Андрей Рублёв, проигравший в четвертьфинальном матче US Open соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7), рассказал о споре с судьёй во время игры.
«Он подумал, что я матерюсь по-русски, а я просто кричал. Так и было. Это типичные моменты. Не думаю, что ты сам можешь понять, когда начинаешь кричать на полную мощность. Это было его решение. Не знаю», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.
Андрей также рассказал о настрое на грунтовый сезон.
«Обычно мы уже со старта сезона знаем своё расписание. Мы знали, что после US Open будут грунтовые турниры. Психологически я был к этому готов. Я даже не думал о том, что в прошлом году мы в это время играли бы в зале. Я спокойно отношусь к тому, что теперь буду играть на грунте. Завтра я вылетаю в Европу», — сказал Рублёв.
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