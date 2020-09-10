Доминик Тим: Медведев, Зверев и Карреньо-Буста заслуживают титула на ТБШ

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился впечатлениями от выхода в полуфинал US Open. В четвертьфинале он победил австралийца Алекса де Минора со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
«С начала матча я прекрасно себя чувствовал на корте. Если судить по счёту, то кажется, что матч был простым, но это не так. В третьем сете я немного сбился с ритма, мне не хватало энергии. Алекс здорово вернулся в игру. Решающий гейм случился при счёте 3:4. Затем мне удалось сделать брейк и почти идеально подать на матч.
На турнире нет Роджера, Рафы и Новака, зато есть Даниил, Саша и Пабло. Это три великолепных теннисиста. Каждый из них заслуживает первого титула на мэйджоре. Каждый отдаст все силы. Но когда мы выходим на корт, то о других забываем", — цитирует Тима официальный сайт тура.
В полуфинале Тим сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
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