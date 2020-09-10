Камельзон — о полуфинале Медведев—Тим: кто-то из этих ребят выиграет «Большой шлем»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче US Open с соотечественником Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). За выход в финал Даниил поспорит с австрийцем Домиником Тимом.
«Необыкновенный матч. Особенно показательна была первая партия. Весь матч определил тай-брейк в первом сете, где при абсолютно равной игре Рублёв не взял этот сет. Расстройства нет никакого: Медведев где-то поопытнее, он пятый в рейтинге.
Тим и Медведев больше всех претендуют на то, чтобы выиграть «Большой шлем». Можно сказать, что финал у нас состоится в полуфинале.
Будем смотреть полуфинал Тим—Медведев: кто-то из этих ребят выиграет «Большой шлем». Мы обязаны выигрывать US Open, но задачу оставить легче, чем её решить", — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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