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Камельзон — о полуфинале Медведев—Тим: кто-то из этих ребят выиграет «Большой шлем»

Камельзон — о полуфинале Медведев—Тим: кто-то из этих ребят выиграет «Большой шлем»
Теннис / US Open 2020 0

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче US Open с соотечественником Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). За выход в финал Даниил поспорит с австрийцем Домиником Тимом.

«Необыкновенный матч. Особенно показательна была первая партия. Весь матч определил тай-брейк в первом сете, где при абсолютно равной игре Рублёв не взял этот сет. Расстройства нет никакого: Медведев где-то поопытнее, он пятый в рейтинге.

Тим и Медведев больше всех претендуют на то, чтобы выиграть «Большой шлем». Можно сказать, что финал у нас состоится в полуфинале.

Будем смотреть полуфинал Тим—Медведев: кто-то из этих ребят выиграет «Большой шлем». Мы обязаны выигрывать US Open, но задачу оставить легче, чем её решить", — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Даниил Медведев – в полуфинале US Open! Никому из соперников он не отдал ни сета
В предыдущих четвертьфиналах с Андреем Рублёвым тоже побеждал Медведев, а потом выигрывал титул. Продолжит ли Даниил эту традицию?
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