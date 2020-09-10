Даниил Медведев ответил на вопрос о зависти к причёске Андрея Рублёва

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции после победы в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США с соотечественником Андреем Рублёвым ответил на вопрос о причёске соперника. Журналист спросил: «Правда ли, что единственная вещь, которой вы завидуете в отношении Рублёва, это его причёска?»

«Я? Совсем нет. Мне нравятся мои волосы. Но и у него хорошие волосы. Это всё, что я могу сказать. Все мы разные. Я доволен своей причёской. Хотя у него тоже отличная», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Даниил победил Андрея со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5). За выход в финал Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом. Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке завершится 14 сентября.