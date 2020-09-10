Даниил Медведев после выхода в полуфинал US Open снялся с «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США, снялся с «Мастерса» в Риме (Италия), который стартует 14 сентября, сообщает пресс-служба тура.

Помимо места Медведева в сетке освободились и два спота, которые организаторы держали для полуфиналистов US Open, не входящих в топ посева в Риме (Андрей Рублёв и Алекс де Минор). Такой спот остался только у испанца Пабло Карреньо-Бусты.

В состав участников основной сетки турнира в Риме были добавлены американец Сэм Куэрри, итальянец Лоренцо Сонего и серб Миомир Кецманович.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а немец Александр Зверев — с Карреньо-Бустой. Турнир завершится 14 сентября.