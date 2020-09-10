Даниил Медведев после выхода в полуфинал US Open снялся с «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Даниил Медведев, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США, снялся с «Мастерса» в Риме (Италия), который стартует 14 сентября, сообщает пресс-служба тура.
Помимо места Медведева в сетке освободились и два спота, которые организаторы держали для полуфиналистов US Open, не входящих в топ посева в Риме (Андрей Рублёв и Алекс де Минор). Такой спот остался только у испанца Пабло Карреньо-Бусты.
В состав участников основной сетки турнира в Риме были добавлены американец Сэм Куэрри, итальянец Лоренцо Сонего и серб Миомир Кецманович.
В полуфинале US Open Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а немец Александр Зверев — с Карреньо-Бустой. Турнир завершится 14 сентября.
Даниил Медведев ответил на вопрос о зависти к причёске Андрея Рублёва
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