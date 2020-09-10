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Элисе Мертенс объяснила разгромное поражение в матче с Викторией Азаренко на US Open

Элисе Мертенс объяснила разгромное поражение в матче с Викторией Азаренко на US Open
Теннис / US Open 2020 0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США с представительницей Беларуси Викторией Азаренко со счётом 1:6, 0:6.

«Виктория играла очень стабильно. Я старалась действовать агрессивно, но она всё контролировала. Мне нужно было нечто большее. Вообще, борьба в геймах была упорной, но я никак не могла завершить их в свою пользу, поэтому счёт получился таким.

Я не играла плохо, просто была недостаточно хороша сегодня. Азаренко показала отличный теннис, она не допускала ошибок. Её подача работала как надо. Мне было сложно найти решения", — приводит слова Мертенс официальный сайт турнира.

В полуфинале Азаренко сыграет с американкой Сереной Уильямс.

Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Сереной Уильямс на US Open
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