Доминик Тим: по уровню Медведев очень близок к «Большой тройке»
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Открытого чемпионата США. В четвертьфинале Доминик в трёх сетах обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Медведев также в трёх партиях оказался сильнее соотечественника Андрея Рублёва.
«По уровню Медведев очень близок к „Большой тройке“. Он может играть на топ-уровне. Это будет очень, очень сложный матч, но я с нетерпением жду его. Несмотря на отсутствие зрителей, это всё равно будет большой матч. Нас ждёт прекрасный полуфинал», — приводит слова Тима Eurosport.
В «Большую тройку» включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. US Open завершится 14 сентября.
Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Домиником Тимом в полуфинале US Open
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