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ATP добавила в календарь на 2020 год 4 новых турнира. Один пройдёт в Нур-Султане

ATP добавила в календарь на 2020 год 4 новых турнира. Один пройдёт в Нур-Султане
Теннис / ATP 0

Пресс-служба ATP представила обновлённый календарь турниров. Были добавлены 4 новых турнира — два пройдут в Кёльне (Германия), по одному — на Сардинии (Италия) и в Нур-Султане (Казахстан). Соревнования в Кёльне и Нур-Султуне пройдут на харде, итальянский турнир состоится на грунтовом покрытии.

Обновлённый календарь турниров на 2020 год
8 сентября — Кицбюэль.
14 сентября — Рим.
21 сентября — Гамбург.
27 сентября — «Ролан Гаррос».
12 октября — Санкт-Петербург, Сардиния, Кёльн.
19 октября — Кубок Кремля, Антверпен, Кёльн.
26 октября — Вена, Нур-Султан.
2 ноября — Париж.
8 ноября — София.
15 ноября — Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

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