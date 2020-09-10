Южный: в матче с Медведевым Рублёву всё давалось тяжелее
Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева в четвертьфинальном матче US Open с Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).
«Если брать первый сет, там была равная игра, в которой более точно в ключевой момент сыграл Медведев. Я говорю о тай-брейке, в котором Андрей не дожал. В начале второго сета чувствовалось, что именно это сыграло роль.
Но я бы не стал утверждать, что он проиграл матч именно в момент того тай-брейка. Если бы он завершил первый сет в свою пользу, была бы другая картина, но исходя из того, что я видел, — Андрею всё давалось тяжелее. Даня тратил меньше сил на добычу очков и геймов», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Даниил Медведев – в полуфинале US Open! Никому из соперников он не отдал ни сета
В предыдущих четвертьфиналах с Андреем Рублёвым тоже побеждал Медведев, а потом выигрывал титул. Продолжит ли Даниил эту традицию?
- 10 сентября 2020
-
16:58
-
16:32
-
16:26
-
15:20
-
14:37
-
13:12
-
12:24
-
12:02
-
11:37
-
11:26
-
10:55
-
10:42
-
10:22
-
09:20
-
09:09
-
08:56
-
08:38
-
08:25
-
08:18
-
08:08
-
07:58
-
06:16
-
04:22
-
03:37
-
02:38
-
01:08
-
00:56
-
00:56
-
00:27
-
00:01
- 9 сентября 2020
-
23:44
-
22:54
-
22:08
-
21:35
-
21:25
Партнерский контент