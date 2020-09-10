Южный: в матче с Медведевым Рублёву всё давалось тяжелее

Бывшая восьмая ракетка мира россиянин Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева в четвертьфинальном матче US Open с Андреем Рублёвым со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5).

«Если брать первый сет, там была равная игра, в которой более точно в ключевой момент сыграл Медведев. Я говорю о тай-брейке, в котором Андрей не дожал. В начале второго сета чувствовалось, что именно это сыграло роль.



Но я бы не стал утверждать, что он проиграл матч именно в момент того тай-брейка. Если бы он завершил первый сет в свою пользу, была бы другая картина, но исходя из того, что я видел, — Андрею всё давалось тяжелее. Даня тратил меньше сил на добычу очков и геймов», — сказал Южный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.