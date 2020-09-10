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Американский теннисист, показавший неприличный жест Медведеву на US Open, оштрафован

Американский теннисист, показавший неприличный жест Медведеву на US Open, оштрафован
Теннис / US Open 2020 0

Американец Фрэнсис Тиафо, показавший в матче четвёртого круга US Open средний палец россиянину Даниилу Медведеву, был оштрафован организаторами турнира. Как сообщил в своём «твиттере» журналист Рави Убха, штраф составил $ 4 тыс.

В первой партии в одном из розыгрышей американец направил мяч точно в сторону Даниила, но тому удалось перебросить Фрэнсиса «свечой». Отходя от сетки, Тиафо повернулся к россиянину спиной и поднял вверх средний палец.

По словам Медведева, между игроками нет никаких проблем — отношения исключительно дружеские.

Напомним, Даниил обыграл Фрэнсиса в том матче с разгромным счётом, а вчера, 9 сентября, одержал победу и в четвертьфинале престижных соревнований. Следующим соперником россиянина станет третья ракетка мира Доминик Тим.

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