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Бажин — о завершении работы с Ястремской: наши пути достижения результата были разными

Бажин — о завершении работы с Ястремской: наши пути достижения результата были разными
Теннис / WTA 0

Саша Бажин, бывший тренер украинки Даяны Ястремской, прокомментировал решение теннисистки прекратить с ним трудовые отношения.

«Хочется верить, что мы оба хотели одного и того же, но пути достижения этого результата были разными. Многому у тебя научился, хочу поблагодарить всю семью за доверие ко мне.

Уверен, то, что мы не виделись и не тренировались на протяжении полугода, больше поспособствовало нашему отдалению, нежели сплочению как команды.

На всё есть причины, поэтому пожелаю Даяне и её новой команде только всего наилучшего. Спасибо за пройденный путь», — написал Бажин на своей странице в «Твиттере».

Бажин, который привёл японку Наоми Осаку к двум трофея на ТБШ и званию первой ракетки мира, работал с Ястремской с начала этого сезона. Под его руководством 20-летняя украинка выиграла 15 матчей из 23 проведённых. Она располагается на 25-й строчке в рейтинге WTA.

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