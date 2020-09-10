Анастасия Павлюченкова пояснила причины ухода из совета игроков WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала решение не участвовать в перевыборах спортсменов, входящих в совет игроков WTA. Её место заняла француженка Кристина Младенович.



«В общей сложности я была в совете игроков WTA около пяти лет с перерывами. Для меня это большие затраты времени и энергии — особенно на турнирах „Большого шлема“, где наши встречи длились по три-четыре часа.



Я такой человек, который вкладывается в любое дело на 200%. Сейчас я очень много тренируюсь и отдаю все силы на подготовку к матчам. Поэтому решила пока не переизбираться: надеюсь, в ближайшее время сезон восстановится.



Личные достижения за время работы в совете? Не могу выделить что-то одно. У нас с девочками очень сплочённая команда: обсуждали разные идеи, общались в групповом чате, помогали друг другу и всё согласовывали вместе. Лично я не пропустила ни одного звонка и электронного письма за время карантина — это для меня многое значит и говорит о том, что я была полностью вовлечена во все процессы. Главное, что я делала свою работу хорошо», — цитирует Анастасию её пресс-служба.