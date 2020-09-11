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За 17 дней до старта «Ролан Гаррос» во Франции обновлён рекорд по заражённым COVID-19

За 17 дней до старта «Ролан Гаррос» во Франции обновлён рекорд по заражённым COVID-19
Теннис / US Open 2020 0

Правительство Франции зафиксировало очередной рекорд ежедневного заражения коронавирусом на территории страны. Как сообщает BBC, количество положительных тестов, сданных 10 сентября, составило 9843 — это сразу на 900 кейсов больше, нежели предыдущий рекорд. Кроме того, Франция занимает седьмое место в мире по количеству погибших от COVID-19 (более 30,8 тыс. человек).

В то же время организаторы Открытого чемпионата Франции, который должен пройти с 27 сентября по 11 октября, пока никак не комментируют вспышку заражений в стране. Более того, они не отказываются и от первоначальной идеи — провести турнир со зрителями.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции является Рафаэль Надаль. Испанец не стал защищать титул чемпиона US Open и готовится к грунтовой части сезона, которая уже началась на территории Европы. Надаль планирует сыграть на «Мастерсе» в Риме и на «Ролан Гаррос».

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