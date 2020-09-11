Павич и Суарес выиграли US Open в парном разряде

Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Суарес стали чемпионами Открытого чемпионата США в парном разряде. В решающем матче они обыграли представителя Нидерландов Весли Колхофа и хорвата Николу Мектича — 7:5, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Павича и Суареса 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта. Колхоф и Мектич выполнили 1 подачу навылет, допустили 3 двойные ошибки и не имели шансов взять подачу соперников.

Чемпионами парного US Open 2019 года являлись колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара, которые в финале обыграли Марселя Гранольерса из Испании и Орасио Себальоса из Аргентины — 6:4, 7:5.

Уже сегодня, 11 сентября, пройдёт финал женской парной сетки, в которым сыграет представительница России Вера Звонарёва.