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Павич и Суарес выиграли US Open в парном разряде

Павич и Суарес выиграли US Open в парном разряде
Теннис / US Open 2020 0

Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Суарес стали чемпионами Открытого чемпионата США в парном разряде. В решающем матче они обыграли представителя Нидерландов Весли Колхофа и хорвата Николу Мектича — 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Павича и Суареса 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта. Колхоф и Мектич выполнили 1 подачу навылет, допустили 3 двойные ошибки и не имели шансов взять подачу соперников.

Чемпионами парного US Open 2019 года являлись колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара, которые в финале обыграли Марселя Гранольерса из Испании и Орасио Себальоса из Аргентины — 6:4, 7:5.

Уже сегодня, 11 сентября, пройдёт финал женской парной сетки, в которым сыграет представительница России Вера Звонарёва.

US Open — парный разряд (м). Финал
10 сентября 2020, четверг. 22:10 МСК
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Бруно Суарес
Бразилия
Бруно Суарес
М. Павич Б. Суарес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
В. Колхоф Н. Мектич
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