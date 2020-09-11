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Даниил Медведев сыграет на турнире в Роттердаме

Даниил Медведев сыграет на турнире в Роттердаме
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира из России Даниил Медведев подтвердил участие в соревнованиях категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщается на официальном сайте турнира, который пройдёт с 6 по 14 февраля 2021 года.

Уроженец Москвы сыграет в Роттердаме уже в четвёртый раз. Его лучшим результатом на соревнованиях стал выход в полуфинал розыгрыша 2019 года. Поочерёдно обыграв Жереми Шарди (Франция), Фернандо Вердаско (Испания) и Жо-Вильфрида Цонга (Франция), он проиграл ещё одному представителю Франции Гаэлю Монфису.

Действующим чемпионом ABN AMRO World Tennis Tournament является француз Гаэль Монфис, который в финале последнего розыгрыша переиграл Феликса Оже-Альяссима из Канады — 6:2, 6:4.

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