Карреньо-Буста: поговорим о Кирьосе, когда он снова будет играть

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста прокомментировал слова австралийца Ника Кирьоса, заявившего, что без грунта испанец не был бы близок даже к топ-50 рейтинга АТР.

«Наверное, ему очень скучно. Когда он снова начнёт выступать на турнирах, мы будем говорить о нём, потому что он этого заслуживает. А пока что пускай пишет твиты из дома», — сказал Карреньо-Буста в интервью sport.es.

Кирьос не оставил слова Карреньо-Бусты без ответа.

Он выложил в строиз своего «инстаграма» фото истории их личных встреч (2:0 в в пользу Кирьоса) и подписал его: «Само собой, я был бы счастлив поучаствовать в US Open, но из-за обстоятельств я не мог этого сделать. Да, Карреньо-Буста, мне немного скучно, и я бы с удовольствием ещё раз тебя вынес. 2:0», — написал Кирьос.