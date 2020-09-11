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Осака обыграла Брэйди и вышла в финал US Open

Осака обыграла Брэйди и вышла в финал US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между американкой Дженнифер Брэйди и представительницей Японии Наоми Осакой. Встреча завершилась победой Осаки со счётом 7:6, 3:6, 6:3.

Осака сделала 9 эйсов, совершила одну двойную ошибку и выиграла 98 очков. На счету Брэйди 10 эйсов, 2 двойные ошибки и выиграла 88 очков. В финале японская спортсменка сыграет с победительницей противостояния Сирены Уильямс и Виктории Азаренко.

Наоми Осака — победительница Открытого чемпионата США 2018 года и Australian Open 2019 года. Сейчас японка занимает девятое место в рейтинге WTA, Дженнифер Брэйди — на 41-м месте.

US Open (ж). 1/2 финала
11 сентября 2020, пятница. 02:15 МСК
Дженнифер Брэйди
41
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 1 		6 3
7 7 		3 6
         
Наоми Осака
9
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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