Осака обыграла Брэйди и вышла в финал US Open

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между американкой Дженнифер Брэйди и представительницей Японии Наоми Осакой. Встреча завершилась победой Осаки со счётом 7:6, 3:6, 6:3.

Осака сделала 9 эйсов, совершила одну двойную ошибку и выиграла 98 очков. На счету Брэйди 10 эйсов, 2 двойные ошибки и выиграла 88 очков. В финале японская спортсменка сыграет с победительницей противостояния Сирены Уильямс и Виктории Азаренко.

Наоми Осака — победительница Открытого чемпионата США 2018 года и Australian Open 2019 года. Сейчас японка занимает девятое место в рейтинге WTA, Дженнифер Брэйди — на 41-м месте.