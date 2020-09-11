Виктория Азаренко отреагировала на победу над Сереной Уильямс в полуфинале US Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над американкой Сереной Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США.
«Я очень благодарна за эту возможность сыграть с таким чемпионом в полуфинале. Дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня определённо был такой день. Родитель – это самое важное, кем я могу быть в своей жизни. Но я также теннисистка, боец на корте. Я хочу следовать своим личным мечтам, вдохновлять своего ребёнка. Я надеюсь, что женщины во всём мире знают, что они могут всё», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.
В финале турнира Виктория Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой, которая в своём полуфинальном матче обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:6, 3:6, 6:3.
Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open
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