Виктория Азаренко: раньше моё эго было большим, теперь оно стало меньше

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы в матче с американкой Сереной Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

«7 — моё любимое число, так что именно столько матчей я должна была здесь провести. Я благодарна за такую возможность. Я знала, что это ещё не конец. Об этом я говорила ещё перед игрой. Также я не думала, что это конец, когда повела 5:3 в третьем сете, потому что уже оказывалась в подобных ситуациях. Раньше я была молода, моё эго было большим, теперь оно стало меньше — и результаты пришли.

В первом сете Серена загнала меня в глубокую яму. Мне пришлось постепенно выбираться из неё. Я счастлива, что смогла изменить ход встречи. Это точно было нелегко", — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

В финале Виктория сыграет с японкой Наоми Осакой.