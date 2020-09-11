Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Матс Виландер: не думаю, что Серена Уильямс всё ещё достаточно хороша

Матс Виландер: не думаю, что Серена Уильямс всё ещё достаточно хороша
Теннис / US Open 2020 0

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал поражение 23-кратной чемпионки турниров Grand Slam американки Серены Уильямс в полуфинальном матче US Open с Викторией Азаренко из Беларуси со счётом 6:1, 3:6, 3:6.

«Серена ненавидит проигрывать и хочет продолжать играть, потому что наслаждается соревнованиями и своей жизнью. Проваливает ли она важные матчи, потому что слишком сильно хочет выиграть 24-й титул? Или же она просто уже не так хороша? Это большой вопрос. Лично я не думаю, что она всё ещё достаточно хороша.

Каждый раз во время турнира «Большого шлема» она словно теряет уверенность в себе. Серена до этой игры провела три кряду трёхсетовых матча. Это нехорошо для её уверенности. Сильный состав участниц тура лишил Серену уверенности. Раньше она побеждала легко, а теперь в упорные моменты она показывает свой худший теннис. Уильямс уже не так хороша, как раньше, а другие теннисистки стали сильнее. Они чувствуют, что могут побеждать её", — цитирует Виландера Tennis Head.

Невероятно! Азаренко не пустила Серену в финал US Open, разрушив её мечту о 24-м «Шлеме»
Белоруска Виктория Азаренко победила Серену Уильямс в полуфинале US Open. Будет ли у американки ещё шанс выиграть турнир «Большого шлема»?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020