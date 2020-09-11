Матс Виландер: не думаю, что Серена Уильямс всё ещё достаточно хороша

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал поражение 23-кратной чемпионки турниров Grand Slam американки Серены Уильямс в полуфинальном матче US Open с Викторией Азаренко из Беларуси со счётом 6:1, 3:6, 3:6.
«Серена ненавидит проигрывать и хочет продолжать играть, потому что наслаждается соревнованиями и своей жизнью. Проваливает ли она важные матчи, потому что слишком сильно хочет выиграть 24-й титул? Или же она просто уже не так хороша? Это большой вопрос. Лично я не думаю, что она всё ещё достаточно хороша.
Каждый раз во время турнира «Большого шлема» она словно теряет уверенность в себе. Серена до этой игры провела три кряду трёхсетовых матча. Это нехорошо для её уверенности. Сильный состав участниц тура лишил Серену уверенности. Раньше она побеждала легко, а теперь в упорные моменты она показывает свой худший теннис. Уильямс уже не так хороша, как раньше, а другие теннисистки стали сильнее. Они чувствуют, что могут побеждать её", — цитирует Виландера Tennis Head.
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