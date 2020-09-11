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Второй год подряд в финалах US Open в одиночке и паре сыграют теннисистки, ставшие мамами

Второй год подряд в финалах US Open в одиночке и паре сыграют теннисистки, ставшие мамами
Теннис / US Open 2020 0

Второй год подряд в финалах Открытого чемпионата США в одиночном и парном разрядах сыграют теннисистки, ставшие мамами, сообщает пресс-служба соревнований.

В поединке за титул в одиночном разряде сыграет Виктория Азаренко. У неё есть сын Лео. Соперницей Виктории будет бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака.

В финале соревнований в парном разряде выступит россиянка Вера Звонарёва, у которой есть дочь Эвелина. Вера в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд сразится с американкой Николь Меликар и китаянкой Сюй Ифань.

В прошлом году в финале турнира в одиночном разряде сыграла американка Серена Уильямс (она родила дочь Олимпию). В парном разряде в решающем матче сыграла Азаренко. US Open завершится 14 сентября.

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