Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с Наоми Осакой в финале US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала об ожиданиях от финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой. Они должны были встретиться в финале турнира в Нью-Йорке в конце августа, но Осака снялась с матча из-за травмы подколенного сухожилия.

«Я очень рада, что мы сыграем друг с другом, потому что мы должны были встретиться ещё две недели назад. Это будет невероятно увлекательно. Она играет потрясающе. Я немного смотрела её игру в полуфинале. Там было несколько невероятных розыгрышей.

Наоми очень мощная. Мне нужно будет самой проявить силу и получить удовольствие от игры. Возможность сыграть в финале — это счастье и великолепная возможность. Я буду наслаждаться игрой", — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.