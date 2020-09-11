Серена Уильямс прокомментировала поражение от Виктории Азаренко в полуфинале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение от белоруски Виктории Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата США.
«Я думаю, что Виктория сыграла хорошо. Повреждение никак не повлияло на мою игру, только на одно очко. Я начала играть очень хорошо. Тогда Виктория продолжила сражаться. Она просто изменилась и стала играть всё лучше и лучше. Возможно, в какой-то момент я переборщила с педалью газа», — приводит слова Уильямс официальный сайт US Open.
В финале турнира Виктория Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой, которая в своём полуфинальном матче обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:6, 3:6, 6:3.
Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).
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