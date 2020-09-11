Наоми Осака отреагировала на выход в финал US Open

Японка Наоми Осака поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3.
«Это была игра высокого качества. Уровень игры соперницы не падал. Мне этот поединок напомнил встречу с Квитовой в Австралии. Но, в отличие от той игры, Дженни на протяжении всего матча действовала стабильно. У меня почти не было шансов. Сейчас я просто счастлива. Иногда приходится просто играть изо всех сил, потому что соперница не даёт никаких возможностей.
По сравнению с первым финалом мэйджора мой подход изменился. Благодаря взлётам и падениям я многому научилась. Я говорю не только о финалах, но и об обычных турнирах. Я стала сильнее психологически. Я лучше готова физически. Это будет интересно", — цитирует Осаку официальный сайт турнира.
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