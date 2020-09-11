Серена Уильямс — о Виктории Азаренко: не знаю, как она осталась таким позитивным человеком

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от поражения в матче с представительницей Беларуси Викторией Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 3:6, 3:6.

«Конечно, я расстроена. Но в то же время я знаю: я сделала всё, что могла. В других матчах я чувствовала, что могла сыграть лучше. В этот раз я выложилась по полной.

Я стала допускать больше ошибок. Я выиграла не так много очков на второй подаче. Я не подавала. Я имею в виду, что подавала неплохо, но не доминировала. Я допустила ряд ключевых ошибок на приёме во втором сете. Затем Виктория стала играть лучше. Она стала доставать мячи, которые обычно не достаёт. Она выполняла удары, которые обычно не выполняет, и попадала. Она прибавила по ходу игры.

В карьере Виктории было немало спадов. Хотя она начала со взлёта. Я не знаю, как она осталась таким позитивным человеком, если честно. Это хороший урок для всех нас. Несмотря ни на что, она продолжает идти вперёд. Надеюсь, она продолжит следовать за мечтой.

Она прекрасно двигается, отлично играет. Вика здорово знает мою игру. У нас было немало отличных сражений. Когда она играет со мной, то повышает свой уровень на недосягаемую высоту. Она выиграла турнир в Цинциннати. Азаренко — теннисистка, за которую ты всегда болеешь, только если не играешь с ней. Она тот человек, которого всегда хочется поддерживать", — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.

В финале Виктория сыграет с японкой Наоми Осакой.