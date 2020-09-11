Серена Уильямс подтвердила, что сыграет на «Ролан Гаррос»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс на пресс-конференции после поражения в матче с представительницей Беларуси Викторией Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 3:6, 3:6 сообщила, что намерена сыграть на «Ролан Гаррос».
«Я точно поеду в Париж», — приводит слова Уильямс официальный сайт US Open.
Открытый чемпионат Франции должен пройти с 27 сентября по 11 октября. При этом правительство Франции зафиксировало очередной рекорд ежедневного заражения коронавирусом на территории страны. Количество положительных тестов, сданных 10 сентября, составило 9843 — это сразу на 900 больше, нежели в предыдущем показателе.
Ранее стало известно, что действующая чемпионка «Ролан Гаррос» австралийка Эшли Барти отказалась от защиты титула.
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