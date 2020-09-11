Виктория Азаренко рассказала, как ей удалось одержать волевую победу над Сереной Уильямс

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как ей удалось изменить ход встречи с американкой Сереной Уильямс в полуфинале US Open. Виктория одержала победу со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
«Я знала, что должна играть лучше. Всё было очень быстро. В начале матча было много коротких розыгрышей. Серена подавала по-настоящему здорово. Я же не могла найти свою подачу. Мою вторую подачу она убивала. Я знала, что должна затягивать розыгрыши, действовать агрессивнее и умнее. Мне нужно было играть интенсивнее. Это было важно сегодня. К счастью, у меня всё получилось.
В первом сете я не нервничала. Я просто играла медленно, мне не хватало энергии. Серена же прекрасно начала матч. Игра была похож на дорогу с односторонним движением. Но я ожидала, что на корте будет битва. Так и вышло", — цитирует Азаренко официальный сайт турнира.
- 11 сентября 2020
-
11:12
-
10:48
-
10:20
-
10:11
-
09:26
-
09:00
-
08:55
-
08:45
-
08:36
-
08:21
-
07:22
-
06:46
-
04:31
-
03:05
-
00:57
-
00:24
-
00:04
- 10 сентября 2020
-
23:21
-
22:45
-
21:49
-
21:28
-
20:48
-
19:48
-
18:56
-
18:05
-
16:58
-
16:32
-
16:26
-
15:20
-
14:37
-
13:12
-
12:24
-
12:02
-
11:37
-
11:26