Виктория Азаренко рассказала, как ей удалось одержать волевую победу над Сереной Уильямс

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, как ей удалось изменить ход встречи с американкой Сереной Уильямс в полуфинале US Open. Виктория одержала победу со счётом 1:6, 6:3, 6:3.

«Я знала, что должна играть лучше. Всё было очень быстро. В начале матча было много коротких розыгрышей. Серена подавала по-настоящему здорово. Я же не могла найти свою подачу. Мою вторую подачу она убивала. Я знала, что должна затягивать розыгрыши, действовать агрессивнее и умнее. Мне нужно было играть интенсивнее. Это было важно сегодня. К счастью, у меня всё получилось.

В первом сете я не нервничала. Я просто играла медленно, мне не хватало энергии. Серена же прекрасно начала матч. Игра была похож на дорогу с односторонним движением. Но я ожидала, что на корте будет битва. Так и вышло", — цитирует Азаренко официальный сайт турнира.