Дженнифер Брэйди объяснила поражение в матче с Наоми Осакой в полуфинале US Open

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди прокомментировала поражение в полуфинальном матче US Open с представительницей Японии Наоми Осакой со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 3:6.

«Это был очень трудный матч. Думаю, мы обе играли отлично. Худшим моментом для меня стал тай-брейк. Я провела его очень плохо. После первого сета я думала о случившемся и решила, что мне просто не повезло. Я просто не смогла хорошо провести тай-брейк.

Однако я смогла собраться и выиграть второй сет. В третьем Наоми играла уже слишком хорошо. Я провела один гейм на своей подаче недостаточно собранно и проиграла его. Я пыталась вернуться в игру. В последнем гейме у меня были шансы, но я ими не воспользовалась", — цитирует Брэйди официальный сайт турнира.