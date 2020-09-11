Дженнифер Брэйди объяснила поражение в матче с Наоми Осакой в полуфинале US Open
Американская теннисистка Дженнифер Брэйди прокомментировала поражение в полуфинальном матче US Open с представительницей Японии Наоми Осакой со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 3:6.
«Это был очень трудный матч. Думаю, мы обе играли отлично. Худшим моментом для меня стал тай-брейк. Я провела его очень плохо. После первого сета я думала о случившемся и решила, что мне просто не повезло. Я просто не смогла хорошо провести тай-брейк.
Однако я смогла собраться и выиграть второй сет. В третьем Наоми играла уже слишком хорошо. Я провела один гейм на своей подаче недостаточно собранно и проиграла его. Я пыталась вернуться в игру. В последнем гейме у меня были шансы, но я ими не воспользовалась", — цитирует Брэйди официальный сайт турнира.
Наоми Осака отреагировала на выход в финал US Open
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