Виктория Азаренко отреагировала на слова Серены Уильямс, восхитившейся её позитивом

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко на пресс-конференции после победы над американкой Сереной Уильямс в полуфинале US Open прокомментировала слова соперницы о её позитивном настрое. Серена сказала, что не знает, как Азаренко удалось остаться таким позитивным человеком после многочисленных трудностей.

«Я даже не знаю, является ли это только позитивом. Я вам расскажу. Я работаю над шоу, где беру интервью. Вы всегда берёте интервью у меня. Здесь мы поменялись ролями. Так вот, у меня была интересная беседа с одним человеком. Я не буду сейчас говорить, кто это. Мы говорили о нейтральном менталитете.

Это интересный вопрос. Когда дерьмо случается, ты говоришь себе: «О, нужно оставаться позитивной». Но иногда просто невозможно сохранять позитивный настрой. Так что полезно просто оставаться нейтральной, не скатываясь в негатив.

Это сложно, потому что нужно постоянно работать. Но такой подход очень полезен. Я попробовала его и стала ощущать положительную энергию. Так что я не думаю, что речь только в позитиве. Важно принимать всё как есть. Я всегда знаю, как буду контролировать и что буду чувствовать в любой ситуации", — цитирует Азаренко официальный сайт турнира.