Чемпион US Open 2020 Суарес переболел коронавирусом перед стартом турнира
Бразильский теннисист Бруно Суарес, ставший победителем Открытого чемпионата США в дуэте с хорватом Мате Павичем, признался, что перед турниром переболел коронавирусом.
«Я приехал сюда после 15 дней борьбы с коронавирусом. Я не так много тренировался. 15 дней ушли впустую. Рад, что мы успели немного поработать вместе. Это особенный трофей для нас.
Я ничего не сообщал в соцсетях о болезни. Сначала у меня заложило нос, потом я почувствовал слабость и тогда решил пройти тест. Результат оказался положительным. Я был на самоизоляции 14-15 дней. Больше никаких симптомов не было", — приводит слова Суареса Ubitennis.
В финале US Open Суарес и Павич обыграли представителя Нидерландов Весли Колхофа и хорвата Николу Мектича — 7:5, 6:3.
Павич и Суарес выиграли US Open в парном разряде
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