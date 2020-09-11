Чемпион US Open 2020 Суарес переболел коронавирусом перед стартом турнира

Бразильский теннисист Бруно Суарес, ставший победителем Открытого чемпионата США в дуэте с хорватом Мате Павичем, признался, что перед турниром переболел коронавирусом.

«Я приехал сюда после 15 дней борьбы с коронавирусом. Я не так много тренировался. 15 дней ушли впустую. Рад, что мы успели немного поработать вместе. Это особенный трофей для нас.

Я ничего не сообщал в соцсетях о болезни. Сначала у меня заложило нос, потом я почувствовал слабость и тогда решил пройти тест. Результат оказался положительным. Я был на самоизоляции 14-15 дней. Больше никаких симптомов не было", — приводит слова Суареса Ubitennis.

В финале US Open Суарес и Павич обыграли представителя Нидерландов Весли Колхофа и хорвата Николу Мектича — 7:5, 6:3.