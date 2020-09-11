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Даниил Медведев лидирует в ATP-туре по количеству побед на харде с 2018 года

Даниил Медведев лидирует в ATP-туре по количеству побед на харде с 2018 года
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев, обыграв соотечественника Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5), одержал свою 99-ю победу на харде с 2018 года, сообщает пресс-служба ATP.

За этот период у Даниила лучший показатель выигранных на харде матчей в туре. На втором месте серб Новак Джокович. Первая ракетка мира с 2018 года выиграл на харде 92 поединка. В пятёрку также вошли грек Стефанос Циципас (82), швейцарец Роджер Федерер (76) и представитель Германии Александр Зверев (74).

За выход в финал US Open Медведев поспорит с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под вторым номером. В прошлом году Даниил дошёл до финала US Open, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

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