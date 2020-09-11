Тарпищев: Тим и Медведев 5 часов могут играть. Многое будет зависеть от нервов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США Даниил Медведев — Доминик Тим.

«Тим и Медведев пять часов могут играть. Степень нагрузки и нервов нельзя прогнозировать. Тим будет дёргать Медведева короткими, потому что Даня далеко стоит. Быстрыми розыгрышами не выиграть, игра будет очень затяжная. Дане нужно держать подачу обязательно. Если будет её хорошо держать, то будет полегче. Многое будет зависеть от нервов, потому что нервная система у обоих не очень тренирована. Я исхожу из того, что они пять месяцев не играли. Непонятно, как нервы будут трещать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.