Касаткина, Калинская и Самсонова узнали соперниц по квалификации турнира в Риме

Итальянский журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере» опубликовал сетку квалификации турнира в Риме.

Россиянка Анна Блинкова начнёт выступление на турнире со второго круга квалификации. Людмила Самсонова сыграет с представительницей Нидерандов Аранчей Рус, Анна Калинская — с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс, Дарья Касаткина — с Ариной Родионовой из Австралии.

Публикация доступна на странице Луки Фиорино в "Твиттере".

Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября.

Напомним, после выхода в полуфинал US Open с «Мастерса» в Риме снялся российский теннисист Даниил Медведев. В полуфинале US Open Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а немец Александр Зверев — с Карреньо-Бустой. Турнир завершится 14 сентября.