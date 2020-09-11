Касаткина, Калинская и Самсонова узнали соперниц по квалификации турнира в Риме
Итальянский журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере» опубликовал сетку квалификации турнира в Риме.
Россиянка Анна Блинкова начнёт выступление на турнире со второго круга квалификации. Людмила Самсонова сыграет с представительницей Нидерандов Аранчей Рус, Анна Калинская — с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс, Дарья Касаткина — с Ариной Родионовой из Австралии.
Публикация доступна на странице Луки Фиорино в "Твиттере".
Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября.
Напомним, после выхода в полуфинал US Open с «Мастерса» в Риме снялся российский теннисист Даниил Медведев. В полуфинале US Open Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, а немец Александр Зверев — с Карреньо-Бустой. Турнир завершится 14 сентября.
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