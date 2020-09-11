Тарпищев: предполагал, что Азаренко может выиграть US Open. Ей по силам обыграть Осаку

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча US Open, в котором сыграют белоруска Виктория Азаренко и японка Наоми Осака.

«Я ещё в начале турнира предполагал, что Азаренко может выиграть турнир. Вика в затяжном матче у Серены и должна была выигрывать. Серена скатилась в то, чтобы играть в два-три удара. Длительные розыгрыши у неё уже не в системе.



С таким теннисом — розыгрыши в два-три удара — Серена может выиграть на траве. Поэтому 24-й титул она ещё может завоёвывать вполне. Это реально.



Азаренко по силам обыграть Осаку. Осака играет длинно и мощно, но для Вики это не препятствие. Всё зависит от неё: насколько удастся играть коротко и рвать игру», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.