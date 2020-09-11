Звонарёва и Зигемунд попросили у судьи разрешения обняться после победы на US Open. Видео

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Германии Лаура Зигемунд попросили у судьи Евы Асдераки разрешения, прежде чем обняться после победы в финальном матче парного US Open.

Посмотреть видео можно на странице Tennis Gifs в "Твиттере". Права принадлежат USTA.

В финале турнира спортсменки со счётом 6:4, 6:4 обыграли Николь Меликар и Сюй Ифань. В полуфинальном матче US Open Зигемунд и Звонарёва со счётом 5:7, 6:3, 7:5 обыграли россиянок Веронику Кудмерметову и Анну Блинкову.

У Звонарёвой это первая с 2012 года победа на турнире «Большого шлема». Тогда россиянка стала чемпионкой парного Australian Open.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.