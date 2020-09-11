Тарпищев: если бы не травма, Звонарёва могла быть лучшей в мире
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Веры Звонарёвой, выступающей в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, в финальном матче парного US Open.
«Звонарёва — молодец, безотказно всегда играла на Кубке Федерации. Настоящий спортсмен. Если бы не травма, которая выбила её на три года, могла быть первой в мире. Возвращение же после травмы сравнимо с подвигом. Не знаю таких женщин, вернувшихся на такой уровень после столь продолжительного времени. Так что позвоню, поздравлю — она большая молодец, у неё к тому же был день рождения на прошлой неделе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В финальном матче спортсменки со счётом 6:4, 6:4 обыграли Николь Меликар и Сюй Ифань.
Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками парного US Open
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