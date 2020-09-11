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Свитолина: в финале US Open Азаренко обыграет Осаку

Свитолина: в финале US Open Азаренко обыграет Осаку
Теннис / US Open 2020 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от финала US Open, в котором сыграют белоруска Виктория Азаренко и японка Наоми Осака.

«Не следила за результатами турниров в США. Знала только, что Виктория Азаренко выиграла „Премьер“ в Нью-Йорке. Знала, кто прошёл в полуфиналы US Open, но большинство интересных матчей было именно ночью, поэтому не было возможности смотреть. Когда не выступаешь на турнире, нет мотивации следить за другими.

В финале, думаю, Азаренко обыграет Осаку. По прошлым выступлениям Виктории, когда она выигрывала титулы на «Шлемах», если она чувствует уверенность, то может играть очень здорово. Мне кажется, сейчас у неё именно такой настрой — она обыграла Серену и других хороших игроков», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

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