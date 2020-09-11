Свитолина: в финале US Open Азаренко обыграет Осаку

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от финала US Open, в котором сыграют белоруска Виктория Азаренко и японка Наоми Осака.
«Не следила за результатами турниров в США. Знала только, что Виктория Азаренко выиграла „Премьер“ в Нью-Йорке. Знала, кто прошёл в полуфиналы US Open, но большинство интересных матчей было именно ночью, поэтому не было возможности смотреть. Когда не выступаешь на турнире, нет мотивации следить за другими.
В финале, думаю, Азаренко обыграет Осаку. По прошлым выступлениям Виктории, когда она выигрывала титулы на «Шлемах», если она чувствует уверенность, то может играть очень здорово. Мне кажется, сейчас у неё именно такой настрой — она обыграла Серену и других хороших игроков», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
- 11 сентября 2020
-
22:52
-
21:48
-
21:34
-
20:37
-
19:56
-
19:51
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
18:36
-
17:46
-
16:25
-
15:09
-
14:39
-
14:10
-
13:20
-
12:14
-
11:12
-
10:48
-
10:20
-
10:11
-
09:26
-
09:00
-
08:55
-
08:45
-
08:36
-
08:21
-
07:22
-
06:46
-
04:31
-
03:05
-
00:57
-
00:24
-
00:04
- 10 сентября 2020
-
23:21