Вера Звонарёва поделилась эмоциями после победы на парном US Open

Чемпионка US Open 2020 в парном разряде Вера Звонарёва поделилась эмоциями после победы на турнире.

«Такие моменты и воспоминания придают сил. Это нечто особенное. Сначала ты усердно трудишься, а потом поднимаешь трофей. Думаю, это одна из главных причин продолжать играть.



Когда я позвонила родным после победы, моя дочка ничего не поняла. Муж сказал ей поздравить меня, и она ответила: „С днём рождения, мамочка“. Я сказала, что мой день рождения был пять дней назад, но всё в порядке, поздравления приняты», — приводит слова Звонарёвой пресс-служба WTA.

Помимо этого Звонарёва рассказала об отношениях с напарницей Лаурой Зигемунд: «Очень важно то, что мне комфортно находиться на корте с Лаурой. С ней я чувствую себя комфортно, она меня поддерживает. Думаю, это помогало нам в некоторых сложных матчах».