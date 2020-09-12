Вера Звонарёва поделилась эмоциями после победы на парном US Open

Чемпионка US Open 2020 в парном разряде Вера Звонарёва поделилась эмоциями после победы на турнире.
«Такие моменты и воспоминания придают сил. Это нечто особенное. Сначала ты усердно трудишься, а потом поднимаешь трофей. Думаю, это одна из главных причин продолжать играть.
Когда я позвонила родным после победы, моя дочка ничего не поняла. Муж сказал ей поздравить меня, и она ответила: „С днём рождения, мамочка“. Я сказала, что мой день рождения был пять дней назад, но всё в порядке, поздравления приняты», — приводит слова Звонарёвой пресс-служба WTA.
Помимо этого Звонарёва рассказала об отношениях с напарницей Лаурой Зигемунд: «Очень важно то, что мне комфортно находиться на корте с Лаурой. С ней я чувствую себя комфортно, она меня поддерживает. Думаю, это помогало нам в некоторых сложных матчах».
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