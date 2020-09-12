Александр Зверев повторил достижение Джоковича в игре с Федерером 2011 года

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев (7-е место рейтинга ATP) в упорном матче полуфинала открытого чемпионата США по теннису обыграл 29-летнего представителя Испании Пабло Карреньо-Буста (27-е место рейтинга ATP) – 3:2 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6). Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты.

Как сообщает ATP Tour в «Твиттере», Александр Зверев стал первым теннисистом, победившим в полуфинале турнира «Большого шлема», отыгравшись со счёта 0-2 по сетам, после 2011 года, когда Новак Джокович победил Роджера Федерера. В финале того турнира серб обыграл Рафаэля Надаля – 3:1 (6:2, 6:4, 6:7, 6:1).

В матче между Даниилом Медведевым и Домиником Тимом определится второй участник финала US Open 2020. Встреча состоится сегодня, 12 сентября. Начало 3:05 мск. Прямая трансляция будет доступна на Первом канале.

На «Чемпионате» доступен LIVE полуфинальных встреч US Open 2020.