Александр Зверев – первый немецкий теннисист с 1994 года, вышедший в финал US Open

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев (7-е место рейтинга ATP) в упорном матче полуфинала открытого чемпионата США по теннису обыграл 29-летнего представителя Испании Пабло Карреньо-Буста (27-е место рейтинга ATP) – 3:2 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6). Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты.

Согласно информации US Open Tennis в «Твиттере», Александр Зверев стал первым немецким теннисистом с 1994 года, которому удалось выйти в финал турнира US Open. Последним, кому удавалось это сделать был Михаэль Штих, который в финале того турнира уступил испанцу Андре Агасси – 0:3 (1:6, 6:7, 5:7).

Свой путь к финалу US Open 2020 Александр Зверев начал с победы над представителем ЮАР Кевином Андерсоном, далее были повержены Брэндон Накашима (США), Адриан Маннарино (Франция), Алехандро Давидович Фокина (Испания), Борна Чорич (Хорватия) и соответсвенно Пабло Карреньо-Буста (Испания).

На «Чемпионате» доступен LIVE полуфинальных встреч US Open 2020.