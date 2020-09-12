Александр Зверев: смотрел на табло и не мог поверить, что проигрываю 0:2

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 7-е место рейтинга ATP, обыгравший в упорном матче полуфинала открытого чемпионата США по теннису представителя Испании Пабло Карреньо-Буста, прокомментировал исход поединка.

«Я смотрел на табло, когда уступал 0:2 по сетам. И думал: «Поверить не могу, я играю полуфинал, в котором вроде бы фаворит, но проигрываю 0:2 по сетам. Причём без шансов – играю настолько плохо».

Я знал, что мне нужно прибавлять, играть стабильнее. В итоге я вышел в первый финал «Большого шлема». И это самое важное», — сказал Зверев в эфире Eurosport после матча.

Встреча между Зверевым и Карреньо-Буста продолжалась 3 часа 23 минуты. Для выявления победителя потребовалось 5 сетов, в которых сильнее оказался представитель Германии — – 3:2 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6).