Александр Зверев: смотрел на табло и не мог поверить, что проигрываю 0:2

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 7-е место рейтинга ATP, обыгравший в упорном матче полуфинала открытого чемпионата США по теннису представителя Испании Пабло Карреньо-Буста, прокомментировал исход поединка.
«Я смотрел на табло, когда уступал 0:2 по сетам. И думал: «Поверить не могу, я играю полуфинал, в котором вроде бы фаворит, но проигрываю 0:2 по сетам. Причём без шансов – играю настолько плохо».
Я знал, что мне нужно прибавлять, играть стабильнее. В итоге я вышел в первый финал «Большого шлема». И это самое важное», — сказал Зверев в эфире Eurosport после матча.
Встреча между Зверевым и Карреньо-Буста продолжалась 3 часа 23 минуты. Для выявления победителя потребовалось 5 сетов, в которых сильнее оказался представитель Германии — – 3:2 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6).
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