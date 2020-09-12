«Никогда не прекращайте бороться». Зверев – об игре с Карреньо-Буста в полуфинале US Open

23-летний немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий 7-е место рейтинга ATP, обыгравший в упорном матче полуфинала открытого чемпионата США по теннису представителя Испании Пабло Карреньо-Буста, опубликовал в «Твиттере» эмоциональное наставление после матча.

«Никогда не прекращайте бороться» — заявил Зверев, опубликовав фотографию после победной встречи над Карреньо-Буста.

Публикация доступна в «твиттере» Александра Зверева.

Встреча между Зверевым и Карреньо-Буста продолжалась 3 часа 23 минуты. Для выявления победителя потребовалось 5 сетов, в которых сильнее оказался представитель Германии — – 3:2 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6).

Свой путь к финалу US Open 2020 Александр Зверев начал с победы над представителем ЮАР Кевином Андерсоном, далее были повержены Брэндон Накашима (США), Адриан Маннарино (Франция), Алехандро Давидович Фокина (Испания), Борна Чорич (Хорватия) и соответсвенно Пабло Карреньо-Буста (Испания).